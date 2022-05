Op het huisfeestje van Trinitas in Oisterwijk wordt de grote verloterij alvast gevierd: camper als hoofdprijs

UPDATE met video Titus Brandsma is nu ook ‘de heilige van Oss’

ROME - Titus Brandsma is zondag samen met negen andere voorbeeldige katholieken door de paus in Rome heilig verklaard. Vooral in Oss doet ze dat deugd. Een twintigtal, onder wie de burgemeester, reisde naar de Eeuwige Stad af.

