Op het bidprentje leeft de dood eeuwig voort: heemkunde houdt open dag in Haaren

Hilvaren­beek­se broers presente­ren eigen meubels in Milaan: ‘Gezaagd en getimmerd in de schuur’

MILAAN - Van bouwprojecten ontwikkelen in Tilburg naar hun eigen meubels presenteren op de Design Week in Milaan; de broers Bart en Thomas Heuvel uit Hilvarenbeek doen het maar mooi even. Met hun zelfontworpen stoelen, tafels en lounge set onder de naam ‘Kullar’ staan ze tot en met 12 juni in Milaan, op Masterly - het Nederlandse paviljoen in een statig, prachtig aangekleed paleis midden in de stad.

9 juni