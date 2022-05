Ook in het buitenland wordt gerouwd om Willem II, maar voor duel met NAC komt Joris graag terug naar Tilburg

TILBURG - Niet alleen de Tilburgse fans waren zondag in rouw na de degradatie van Willem II. Ook in een Amerikaanse en Schotse huiskamer werd getreurd. De wedstrijd tegen Utrecht, en het duel van Fortuna, werden daar via - soms wat matige - livestreams gevolgd.

Al 25 jaar lang volgt oud-Tilburger Erik van Huijgevoort (51) de Tilburgse club. Vroeger aan de hand van zijn vader, later met zijn eigen seizoenkaart. En nu via livestreams vanuit Cupertino in de buurt van San Francisco. ,,In tranen ben ik niet, maar zuur is het wel. Naar mijn mening is het in het midden van het seizoen fout gegaan, in die slechte reeks wedstrijden. Daardoor is de degradatie niet meer geheel onverwacht, maar het blijft balen.”

Van Huijgevoort emigreerde in 1997 naar Amerika vanwege werk, maar is Willem II altijd blijven volgen. ,,Vroeger vooral teletekst en later de radio. Nu is het veel makkelijker geworden vanwege internet, Twitter en andere sociale media. En er is een Amerikaanse sportzender die Nederlands voetbal uitzendt.”

Wekker gezet

Voor Van Huijgevoort betekende dé wedstrijd van zondag de wekker zetten. Hij stond om 5 uur op om een half uurtje later klaar te zitten voor de aftrap in Tilburg. ,,Ik had de Schrobbelèr al koud staan op de goede afloop.” Door de degradatie heeft hij echter wel een probleem: in de eerste divisie wordt veel op maandag- en vrijdagavond gevoetbald. ,,Dat betekent dat ik dan niet kan kijken omdat ik dan aan het werk ben. Dus voor mij is de degradatie extra zuur.” Toch is zijn er komend seizoen zeker twee, en hopelijk drie hoogtepunten: ,,Twee keer tegen NAC en promotie aan het einde van het seizoen!”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Oud -Tilburger Joris van de Wier kon vanwege zijn werk niet via een livestream meekijken vanuit het Schotse Edinburgh, maar was anderhalf uur lang wel via zijn mobiel met het scorebord in Tilburg én Nijmegen verbonden. © Rudolf Robben

Slechte livestreams

Voetballen tegen NAC is dan ook het enige positieve aan de degradatie, meent Joris van de Wier (43) vanuit het Schotse Edinburgh. Verder baalt hij ,,als een stekker”. Hij had zich al neergelegd bij degradatie, maar kreeg weer hoop. ,,Na die slechte reeks onder Grim kon het eigenlijk niet anders. Dat heeft ons echt de das omgedaan. Maar toen wonnen ze ineens wedstrijden met goed voetbal. beter. En zeker omdat het zondag zo lang 0-1 bleef bij NEC, kreeg ik echt weer hoop dat het goed zou komen.”

Sinds hij in 2014 van Tilburg naar Schotland verhuisde, volgt hij Willem II via verschillende niet al te beste livestreams. Dat was vooral in corona-tijd een lange zit, vertelt hij. ,,Dan is het stil in het stadion en mis je de sfeer. Bovendien hielden vrienden we via app altijd op de hoogte tijdens de wedstrijd, maar die zaten ook niet op de tribune.”

Waar van Huijgevoort sinds zijn vertrek naar Amerika geen competitiewedstrijd meer in het stadion heeft gezien, vliegt Van de Wier wel regelmatig naar Nederland voor een wedstrijd van Willem II. ,,Ik wilde voor deze wedstrijd ook komen, maar moest voor mijn werk zaterdag naar de Engelse bekerfinale. Dat was niet te combineren.” Toch staat er in ieder geval één trip naar Tilburg het komend seizoen op de agenda. ,,Als we tegen NAC moeten. Als we die winnen, is het hele seizoen in de eerste divisie eigenlijk al geslaagd.”