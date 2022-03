Ook Goirle moet een dancefestival krijgen: Eastlake festival is in aantocht

De site is in de lucht en op Instagram volgen inmiddels 1500 mensen wat Eastlake van plan is eind juni. Twee dj's staan al aangekondigd, Rob Stillekens en Easttown, maar het worden er in totaal zeventien die verdeeld over twee podia komen draaien. ,,Ik ben geboren en getogen in Goirle, het is een prachtig dorp, maar het mag wel wat meer in beweging komen", vindt Sam van der Schoot, een van de twee organisatoren van Eastlake.