‘Onveilige’ toren Heikese Kerk blijft verboden voor beiaardier. Traditie van vijftig jaar in gevaar

met video Snorfiet­ser gewond bij botsing in Oostel­beers

OOSTELBEERS - Een jongen is de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt toen hij met zijn snorfiets tegen een lantaarnpaal was gebotst in Oostelbeers. Dat gebeurde op een fietspad aan de Schoolstraat. Een ambulance, traumateam en de brandweer kwamen ter plaatse om hulp te verlenen.

15 mei