Ontsnappen uit een drugslab: politie komt met escaperoom in Brabant

Wonen op de Noenes tussen Haaren en Esch, dat willen er heel wat: ‘Maar wij zijn geen park’

30 september HAAREN - Geen winkel, trottoir of speeltuintje. En asfalt komt er ook niet in. Het is bepaald geen doorsnee woonwijk, de Noenes tussen Haaren en Esch. ,,We hechten aan onze vrijheid.”