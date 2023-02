Ongrijpbare regisseur Meerveld en goudhaantje Kabangu bezorgen knokkend Willem II een perfecte week

met video Vrachtwa­gen sleurt auto tientallen meters mee door woonwijk in Rijen, chauffeur heeft niks in de gaten

RIJEN - Een auto is vrijdagochtend tientallen meters meegesleurd door een vrachtwagen op de Mangrovelaan in Rijen. De vrachtwagenchauffeur had niet in de gaten welke ravage hij achterliet.

10 februari