Ongeval op A58 bij Tilburg: snelweg tot in nacht dicht vanuit de richting Breda

Droom van broers Chiel en Bram wordt nachtmer­rie: het enige café in Gilze al na een half jaar dicht

GILZE – In september openden de broers Chiel en Bram Clemens Sport- en eetcafé Samen in Gilze. De jongensdroom was echter van korte duur. Ze hebben de deuren definitief gesloten. Door de financiële situatie was er geen andere optie.