Ongeluk tussen vrachtwagen en auto in Tilburg, twee personen bekneld

Man beroofd op straat in Rijen: zoektocht politie leidt tot drie aanhoudin­gen

6 mei RIJEN - Op de Statenlaan in Rijen is donderdagmiddag rond 16.30 uur een man beroofd in zijn auto. Een aantal kostbaarheden van hem is buitgemaakt. Mogelijk zijn vier verdachten hierbij betrokken. Drie personen zijn aangehouden.