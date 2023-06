Ongekende vreugde bij Nemelaer na historische avond: ‘Ben vijftien jaar trainer, maar dit nog nooit meegemaakt’

indebuurt.nl Dit terras in de buurt van Tilburg staat in de Terras Top 100

Een heerlijke kop koffie of een alcoholische versnapering op de Korte Heuvel of het Piusplein; Tilburg heeft veel te bieden qua horecagelegenheden. Maar volgens de jury van Misset Horeca moeten we voor het beste terras in de buurt van Tilburg zijn, want Groot Speijck uit Oisterwijk staat in de Terras Top 100.