‘Oneerbare voorstellen’ van hulpverlener in Goirle: Sterk Huis doet aangifte bij politie

GOIRLE - Een hulpverlener van Sterk Huis in Goirle heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Het gaat volgens een politiewoordvoerder om ‘oneerbare vragen en voorstellen’ van de tijdelijke medewerker, die dus niet in vaste dienst was.