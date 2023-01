Onderwijs verwacht geen problemen door busstaking: ‘Meeste leerlingen komen met de fiets’

Minder vuurwerk­scha­de in Dongen, maar wel vraagte­kens rondom ‘heel raar’ vandalisme

DONGEN - In de gemeente Dongen is de vuurwerkschade rondom de jaarwisseling met 5.500 euro weer rond het gemiddelde. Dat is een flinke daling na de 15.000 euro een jaar geleden. Tegelijkertijd tast de gemeente in het duister over vernielde lantaarnpalen.

17 januari