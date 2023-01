Ondernemers Kaatsheuvel dagen gemeente uit en nemen onderhoud bedrijventerrein over

KAATSHEUVEL - Ondernemers in Kaatsheuvel gaan zelf hun bedrijventerrein onderhouden. Zij maken gebruik van het uitdaagrecht. Daarbij kunnen bewoners of bedrijven taken van overheden overnemen als zij denken dat ze het zelf beter of goedkoper kunnen.

Ondernemers in Kaatsheuvel zijn al jaren ontevreden over het onderhoud van het bedrijventerrein. Regelmatig werd geklaagd over achterstallig onderhoud. In augustus stapte de Stichting Ondernemend Loon op Zand naar de gemeente met het verzoek het onderhoud zelf te mogen doen. Daar gaat het college nu mee akkoord. Het budget dat de gemeente normaal aan onderhoud besteedt, gaat voortaan naar de commissie Bedrijvenpark Kaatsheuvel.

Maaien, schoffelen, vegen

Quote Onderne­mers zien het bedrijven­park als hun eigen tuin. Die willen dat het park er mooi bij ligt. Wim Aussems, parkmanager Kaatsheuvel Maaien, schoffelen, vegen, afvalbakken legen. Vanaf 1 april is het de taak van de ondernemers zelf. Ook al gaat het budget niet omhoog, parkmanager Wim Aussems is ervan overtuigd dat het bedrijventerrein er straks mooier bij ligt. ,,We kunnen onze eigen accenten gaan leggen. Als we vinden dat er een keer extra moet worden gemaaid of geveegd dan regelen we dat.” Bovendien verwacht Aussems dat bedrijven actiever worden. ,,We gaan het nu echt zelf doen. Dan verwacht ik ook dat de zelfwerkzaamheid hoger wordt. Ondernemers zien het bedrijvenpark als hun eigen tuin. Ze willen dat het er mooi bij ligt.”

Met welk budget de ondernemers aan de slag gaan, zeggen de partijen niet. ,,Op dit moment lopen onderhandelingen met aannemers, dus het is niet handig als we nu vertellen welk budget we hebben.”

Kun jij het ook beter?

Volgens wethouder Louis Laros is het de eerste keer dat in Loon op Zand aanspraak wordt maakt op het uitdaagrecht. ,,We hebben wel buurten die hun eigen straat bijhouden, maar zo groots als dit is nieuw.” De wethouder is voorstander, zegt hij. ,,Als mensen denken dat ze het beter kunnen dan de gemeente, meld je dan. Dan gaan we met elkaar in gesprek.”