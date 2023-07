Ondernemer zet plan coffeeshop Berkel-Enschot door en dient aanvraag in: ‘nette winkel’, maar verzet blijft

Marco Wilke nieuwe gemeentese­cre­ta­ris van de gemeente Oisterwijk

OISTERWIJK - De nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Oisterwijk is Marco Wilke (60) geworden. Hij volgt Coen Boode op, die in februari vertrok nadat er ‘onvoldoende basis voor een verdere samenwerking’ was.