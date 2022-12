Ondernemer en paardenliefhebber: gemeente Hilvarenbeek komt afspraken niet na

Boetes van 250 euro voor automobi­lis­ten in Best in Oirschot die hun ruiten niet goed ijsvrij hadden gemaakt

BEST/OIRSCHOT - Drie automobilisten zijn dinsdagochtend in Best en Oirschot bekeurd omdat zij hun ruiten niet goed ijsvrij hadden gemaakt. ,,Een van hen reed zelfs in een 30 kilometer-zone waar schoolgaande kinderen liepen”, aldus de politie.

