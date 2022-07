Ondanks taalbarrière samen aan de thee: gemeente laat vluchtelingen en buurtbewoners kennismaken

,,We moeten een beetje solidair zijn. Je zou zelf maar moeten vluchten”, zegt Trees Deelen (83) net nadat ze via iemand die tolkte kort heeft kennisgemaakt met een van de nieuwe buurtbewoners. Daar had ze toch nog wel een paar vragen over. Hoe het kon dat er nauwelijks vrouwen en kinderen in de achttien rode, blauwe en groene tiny houses terecht zijn gekomen, zoals de buurtbewoners in eerste instantie werd verteld. En wat de Oekraïense vluchtelingen de hele dag doen. Werken? Rondhangen?