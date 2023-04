Omrijden geblazen: deze wegen zijn afgesloten met Koningsnacht en Koningsdag

met video Zevende drugslab binnen een maand opgerold in Brabant: ‘Gevolgen niet te overzien als chemica­liën ontbranden’

Het is een pittig voorjaar voor Brabantse drugskoks, zo lijkt het. Met het oprollen van synthetische laboratoria in Eersel en Hooge Mierde vrijdag, staat de teller op zeven opgespoorde labs in minder dan een maand tijd. Allemaal in onze provincie.