Omgekomen mannen op Decibel komen uit Friesland (23) en Duitsland (19), organisatie betreurt sterfgevallen

Met een VR-bril Droom­vlucht bekijken in de rolstoel: Efteling wil gastvrij zijn voor mensen met beperking

KAATSHEUVEL - Doof, blind, slecht ter been: mensen met een beperking worden door de Efteling niet vergeten. Bij Symbolica, het paleis van Pardoes, is ruimte om zonder pottenkijker in een wagentje te stappen. Een dove bezoeker mag een gebarentolk meenemen naar het park. ,,We zijn er voor iedereen.”