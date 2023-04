Omfloerst door weemoed: de gedichten van Harrieke de Klaore (1925-2023), kastelein en natuurmens te Moergestel

indebuurt.nl Stadsdich­ter Rodgairo brengt een dichtbun­del uit en jij mag meeschrij­ven

Stadsdichter Rodgairo Dalnoot schrijft regelmatig gedichten voor en over Tilburg. Met zijn projecten probeert hij andere Tilburgers ook in de spotlight te zetten. Zijn nieuwste (en eerste) dichtbundel is daar een goed voorbeeld van: jij mag namelijk meeschrijven.