OM: Verdachte steekpartij zoekt vanuit bajes contact met Tilburgse

Wat er nu precies is gebeurd, hield de officier voor zich. ,,Het is wat vaag, maar er gaat via social media van alles over en weer. En dit zijn twee jonge mensen met een heftige, complexe relatie.’’ De berichten zorgen er wel voor dat zij vindt dat de verdachte van de steekpartij, op 14 september aan het Weimanspad in Tilburg, in de gevangenis moet blijven. Advocaat Ton Kessel van de verdachte bepleitte juist zijn vrijlating. De man wordt verdacht van een poging tot doodslag, maar dat bestrijdt Kessel.