Oliver (18) uit Oisterwijk wordt jongste astronaut ooit: bekijk zijn vlucht met Jeff Bezos live

André Kuipers heeft advies voor 18-jarige Oliver: ‘Maak niet de klassieke fout door foto's te gaan maken’

16 juli OISTERWIJK - ‘Laat je mobieltje even voor wat hij is en kijk gewoon met je eigen ogen’. Het is het advies dat beroepsastronaut André Kuipers heeft voor Oliver Daemen; de jongste astronaut ooit.