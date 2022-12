Oisterwijkse kerstbeelden werden ternauwernood gered van de composthoop. ‘Door houtworm steeds zwaarder aangetast’

Winkeliers van Goirle weer ‘ieder voor zich’: kerstmarkt als eerste weg

GOIRLE - Te weinig winkeliers zien in Goirle het belang van gezamenlijke activiteiten in. Dat laat zich in het centrum voelen, te beginnen met de kerstmarkt. Maar met de Bedrijven Investeringszone staat meer op losse schroeven.

15:50