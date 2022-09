Oisterwijkse buurt wordt verlost van stank: varkenshouderij stopt binnen een jaar

Nieuwe fractie­voor­zit­ter D66 in Tilburg: Julian Zieleman neemt stokje over van Beppie Smit

TILBURG - Julian Zieleman is de nieuwe fractievoorzitter van D66 in Tilburg. Hij neemt het stokje over van Beppie Smit, die een stapje terug doet vanwege haar nieuwe baan als directeur van basisschool Den Bijstere. Ze blijft wel actief als gemeenteraadslid.

