Oisterwijk zegt nee tegen kinderdagverblijf dicht bij geitenhouderij: vrees voor gezondheid kinderen

Kans op regionale hittegolf dit weekend, Brabantse festival voorbereid: gratis watertaps en zonnebrand

Brabantse festivals hebben voorbereidingen getroffen op het warme weer van komend weekend. Mogelijk wordt het heter dan 30 graden en dus wordt het smeren en veel water drinken op grote evenementen als Best Kept Secret in Hilvarenbeek en Pussy Lounge in Best.