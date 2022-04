Oisterwijk wil geen ‘Reeshof’ maar ‘groen hart’

met video Over de kop geslagen auto met vader en kind aangereden in Tilburg, politie zoekt doorrij­ders

TILBURG - Een auto is zondagochtend over de kop geslagen bij een aanrijding op de Kempenbaan in Tilburg. Een tweede voertuig reed de auto nogmaals aan. In het voertuig zat een vader met zijn zoontje.

17 april