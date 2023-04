Oirschot krijgt tik op de vingers van provincie: niet genoeg statushouders gehuisvest

Kleding­bieb, piz­za-quad, scholieren bedenken plannen om energie te besparen. ‘En een luchtver­fris­ser in de stinkende glasbak’

OISTERWIJK - Een spoorlijn met om de honderd meter een windmolen die de luchtstroom van de voorbijrazende trein omzet in energie. Of een kledingbieb waar je een broek, shirt of jack leent. Scholieren blijken creatief in het bedenken van oplossingen voor een duurzame toekomst.