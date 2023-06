Oirschot gaf vorig jaar bijna half miljoen te veel uit, ontdekt gemeente nu

De man achter het Spoorpark neemt afscheid: 'Hoofd niet laten hangen naar tien probleembe­zoe­kers’

TILBURG - Niemand had de populariteit van het Tilburgse Spoorpark durven voorspellen. Johan Dunnewijk stond aan de wieg en zwaait na acht jaar af. Een gesprek over de successen, blunders én hoop voor de toekomst. ,,Zaten we bij elkaar met de vraag ‘potdomme, hoe lossen we dit nu weer op?’”