Oirschot blijft achterlopen met woningen voor statushouders, provincie verlengt toezicht

Wildwest tussen Tilburg en Breda: man scheurt tegen verkeer in, knalt door rood en ramt politiewa­gens

TILBURG/BREDA - Een achtervolging van ruim een halfuur heeft de politie in de nacht van donderdag op vrijdag van Tilburg naar Breda gevoerd. Daar kon een auto met een viertal inzittenden eindelijk worden gestopt. In de tussentijd haalde de 37-jarige Poolse bestuurder op zeer hoge snelheid ‘levensgevaarlijke capriolen’ uit, aldus de politie. Hij is daarom aangehouden.