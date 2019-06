NS kampt met seinstoring in Brabant, minder treinen tot 10.30 uur

‘Haar vermoorden? Ik zou nooit met drank op naar mijn ex rijden’

9:09 BREDA/BERKEL-ENSCHOT - Of hij zijn dochter nou wel of niet mag zien, dat doet er helemaal niet toe, vindt politierechter Veldhuizen in Breda. Joost C. zei dat hij met een mes naar zijn ex zou rijden en daarom zit hij nu in het beklaagdenbankje. ,,Dat zou nooit echt zijn gebeurd edelachtbare. Ik stap nooit in de auto met drank op.”