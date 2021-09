Nooit getafeld, wel te koop: restaurant Monchou in Tilburg

Demonstra­tie of toch een feestje? Unmute Us is het eigenlijk allebei: ‘Ik heb dit zo gemist’

12 september TILBURG - Was het een rijdende danceparade of een demonstratie? Nietsvermoedende centrumbezoekers in Tilburg moeten het zichzelf hebben afgevraagd tijdens de Unmute Us-manifestatie zaterdagmiddag. Eén dansende, vrolijke sliert van ongeveer 2500 mensen trok in het kielzog van enkele muziekwagens door het centrum. ,,We laten hier zien waar we goed in zijn.”