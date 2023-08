Noodweer zorgt voor ravage in Brabant: 'Veel materiële schade, gelukkig geen gewonden’

Lintje voor Michelle Bosmans, die al jaren de jeugd van Biezenmor­tel laat spelen

BIEZENMORTEL - De kindervakantieweek in Biezenmortel is vrijdagochtend feestelijk van start gegaan. De jarenlange inzet van Michelle Bosmans voor de jeugd in het dorp werd beloond met een onderscheiding tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.