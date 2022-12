Noodkreet van 17 zorginstellingen in Midden- en West-Brabant: ‘Aantal zzp’ers in de zorg onverantwoord hoog’

FoxFarm Reeshof opent nieuwe zaal De Melkstal: ‘Vroeger werden hier de koeien gemolken’

TILBURG - In FoxFarm opent zondag een nieuwe zaal: De Melkstal. ,,Hier werden vroeger koeien gemolken door mijn vader”, zegt eigenaar Ronald Voskens. Nu is het een plek voor culturele evenementen in de Reeshof.

6 december