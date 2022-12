Nog zeker dertig jaar zwemmen in Staalbergven Oisterwijk: afspraak Natuurmonumenten en gemeente

Een muzikaal inkijkje in het kleurrijke leven van hoofdreken­won­der Wim Klein

Wim Klein was een merkwaardig man, om het zachtjes uit te drukken. Variétéartiest, drankorgel, pederast. En als hoofdrekenwonder in dienst van een gerenommeerd onderzoeksinstituut. Hij is nu onderwerp van een muzikale theatervoorstelling.

11:22