NL-alert voor grote brand in Oisterwijk, zo gaat dat in zijn werk

OISTERWIJK - In een fabriek voor aanmaakblokjes in Oisterwijk heeft maandag urenlang een grote brand gewoed. Om mensen in de omgeving van de brand op de hoogte te brengen, zijn daarom meerdere NL-Alerts uitgestuurd naar mobiele telefoons in de omgeving. Tegelijkertijd is er in heel het land een geplande NL-alert-test uitgestuurd. Hoe gaat dat in z'n werk?

Het NL-alert in de huidige vorm is bijna tien jaar geleden ingevoerd zodat de overheid mensen kan informeren in geval van levens- of gezondheidsbedreigende noodsituaties. Dat is het geval bij een terroristische aanslag, onverwacht noodweer of net als in Oisterwijk bij een grote brand. Maar niet elke grote brand vraagt om een alert.

De keuze om een alert uit te sturen, wordt bij elke situatie opnieuw afgewogen, vertelt een woordvoerder van de brandweer. ,,Het hangt onder meer af van het verloop van de brand en het effect op de omgeving”, zegt de woordvoerder. ,,Elke brand is net wat anders: als er geen wind is en de rook gaat om hoog, dan sturen we geen NL-alert uit. Nu slaat de rook neer en komt in de woonwijk terecht. Dan sturen we iets uit.”

Metingen in de buurt

Wie uiteindelijk de knoop doorhakt? Woordvoerder: ,,De Officier van Dienst neemt een besluit samen met de adviseur gevaarlijke stoffen. Zij hebben metingen in de buurt gedaan en een hoeveelheid rook of andere stoffen gemeten. Daarna stemmen zij af of er wel of geen alert wordt verstuurd.”

Via de meeste moderne telefoons komt er dan een luide pieptoon binnen op je toestel en verschijnt er een bericht op je scherm over wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je eventueel meer informatie over de situatie kan vinden. Elk jaar wordt het systeem in juni en in december getest zodat veel mensen in geval van een echte ramp weten wat te doen.

Last van rook

Wie zich maandag gedurende de dag in de omgeving van de brand bevond, ontving daarom vier NL-alerts. De eerste werd verzonden rond 10.45 uur waarin mensen werden geïnformeerd over een ‘brand met veel rook’ en wat te doen: ‘Als u last van rook heeft: ga naar binnen, sluit ramen en deuren, zet ventilatie uit.’ De tweede alert om 12.00 uur was de aangekondigde test-alert, voor heel het land.

Rond 12.17 uur werd opnieuw een alert uitgestuurd over Oisterwijk, om een eenvoudige reden: ,,Als je een alert uitstuurt, moet je hem ook opvolgen", vertelt de woordvoerder. In een vierde en laatste alert, liet de brandweer weten dat de brand ‘meester’ was, of wel onder controle. ,,We hebben ook een afsluitbericht uitgestuurd, maar dat gebeurt alleen maar overdag.”

Volledig scherm Het omcirkelde gebied kreeg tijdens de brand een NL-alert. © Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en veiligheid/Crisis.nl



