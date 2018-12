Nina legt gedenksteen voor haar vermoorde moeder: ‘Ik voel haar dichtbij bij elke keuze die ik maak’

COLUMN De Reeshof is bijna jarig. Ik weet een mooi cadeau

6:06 Theater Ludens. Daar stond ik gisteren. In Voorburg. Onder de rook van Den Haag. Ongeveer 40.000 inwoners telt Voorburg. Net iets minder dan de Reeshof. Maar wel een theater. En een mooi theater ook nog eens. Morgen ga ik naar een ander juweeltje. Theater Markant in Uden. Voor de dernière van de Udense Musical. Acht uitvoeringen in een dikke week, voor bijna 700 toeschouwers gemiddeld. Uden telt nog geen 42.000 inwoners. Net iets minder dan de Reeshof. Maar wel een theater. En wat voor een.