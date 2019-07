Nieuwe hoofdofficier van justitie voor Zeeland/West-Brabant

BREDA - Margreet Fröberg (53) begint op 19 augustus als de nieuwe hoofdofficier van justitie in het parket Zeeland-West-Brabant. Zij volgt Charles van der Voort op, die in oktober vorig jaar opstapte na een vernietigend rapport over de verziekte sfeer in de organisatie.

Fröberg (53) is sinds 1997 werkzaam bij het Openbaar Ministerie. Ze begon in Arnhem en werkte later ook enkele jaren bij het parket in Oost-Brabant. Sinds 1 juni 2017 was ze plaatsvervangend hoofdofficier bij het Functioneel Parket van het OM, dat zich vooral richt op fraudebestrijding en milieucriminaliteit.

Jeroen van Berkel wordt plaatsvervangend hoofdofficier. De benoemingen betekenen ook dat er een einde komt aan de interim-periode van waarnemend hoofdofficier Bob Steensma.

Verdeeldheid

In Zeeland/West-Brabant staat Fröberg voor de taak om een einde te maken aan de verdeeldheid in de organisatie. Een aantal bezorgde officieren van justitie maakte na het gedwongen vertrek van hoofdofficier Charles van der Voort in een gesprek met minister Grapperhaus kenbaar dat ze het niet eens waren met het besluit om de voltallige leiding van het parket in Breda aan de kant te zetten. Tevergeefs: het besluit werd niet meer teruggedraaid.

Van der Voort, die een goede naam had opgebouwd als onverschrokken crimefighter, moest het veld ruimen nadat uit onderzoek naar voren kwam dat de werksfeer op het parket -zowel in Breda als in Middelburg- belabberd was. Veel medewerkers uitten -anoniem- kritiek op de stijl van Van der Voort, die louter belangstelling zou hebben voor het werk van een aantal ‘oogappels’ en de anderen negeerde. Behalve Van der Voort moest ook zijn plaatsvervanger Yolanda de Groot en directeur bedrijfsvoering Ruud Bloembergen het veld ruimen.