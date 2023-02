Nieuwe atletiekbaan van Achil ’87 moet honderden sporters trekken

Het was een grote, maar ook een noodzakelijk wens voor Achil'87: het vervangen van de oude betonnen baan. Zomer vorig jaar keurde de Atletiekunie die af en sindsdien mag de baan officieel niet meer gebruikt worden voor trainingen en wedstrijden. Het bestuur kwam daarom in actie. Ze wist een ruime meerderheid van de gemeenteraad achter zich te krijgen voor de gevraagde investering van ruim vier ton voor de aanleg van de nieuwe atletiekbaan.

Nu nog even alternatieve trainingen

Kort geleden ondertekenden wethouder Esther Langens en het bestuur van Achil'87 de overeenkomst om die nieuwe baan aan te leggen. Die wordt van juni tot en met augustus aangelegd. ,,Dat is een vrij rustige tijd en de beste periode om dat te doen. Voor de liefhebbers die toch willen sporten organiseren we alternatieve trainingen”, legt voorzitter Dana van Hoof – van Dun uit.

Wethouder Esther Langens gaf aan nieuwsgierig te zijn naar de ambities van de club om het gebruik van de nieuwe atletiekbaan uit te breiden. ,,Ik ben heel benieuwd waar jullie over een half jaar staan.” Bestuurslid John antwoordde dat daar een goede start mee is gemaakt. ,,Jong en oud is nu en in de toekomst welkom op de baan.” Zo werd er al een workshop met Biks Shots, Fysio Stofberg, KBO Hilvarenbeek, Hockeyclub Hilvarenbeek en het beweegbureau Hilvarenbeek georganiseerd.