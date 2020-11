Nierpatiënt Ivo komt sinds maart de deur niet uit om kans op fatale besmetting te vermijden: ‘Laat vaccin maar komen’

TILBURG - ,,Op een bepaald moment bereikte ik wel even mijn dieptepunt. Ik dacht: wat een kutleven is dit.” De Tilburgse nierpatiënt Ivo Bolech (40) komt sinds maart bijna niet meer zijn huis uit. Even naar de supermarkt of een blokje om is voor hem verre van vanzelfsprekend, omdat de kans groot is dat een besmetting met het coronavirus voor hem fataal afloopt.