Niemand dacht dat Marleen Mulders 18 zou worden, nu is ze met 35 de jongste Ridder van het land

Gemeente Tilburg heeft er 25 gedecoreer­den bij, drie van hen zijn Ridder

13:32 TILBURG - Drie Ridders in de Orde van van Oranje-Nassau is de gemeente Tilburg rijker. Zij en 22 anderen die met een koninklijke onderscheiding werden verblijd, kregen maandag hun lintje in de splinternieuwe raadzaal van het Tilburgse stadhuis. Van de gelukkigen wonen er 21 in Tilburg, 2 in Berkel-Enschot en 2 in Udenhout. Er zijn drie echtparen onderscheiden.