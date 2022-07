‘Nee, mijn korte rokje heeft geen bedoelingen’: plak een sticker op de plek waar je bent lastiggevallen

‘Great! Thanks for what you are doing!’ ‘O, wat goed!’ Vooral jonge vrouwen en meiden nemen dankbaar de gratis stickers aan van @ReclaimNL dat de Tilburgse Noëlle Zarges (27) heeft opgezet. Op de stickers prijkt ‘Ik heb me hier onveilig gevoeld’. Maaike (23), die zonder achternaam in de krant wil, komt blij aanfietsen in haar frisse zomerse outfit. ,,Ik vind dit zo’n slimme actie! Eerst was er de demonstratie vorig jaar op het Koningsplein en ik werd volger van de Instagram-pagina van ReclaimNL. Ik heb veel nare ervaringen met seksuele straatintimidatie. Drie jaar geleden ben ik zelfs aangerand door een 16-jarige.”