NedTrain ontkent schuld in chroom-6-drama, ‘Verantwoordelijkheid lag bij gemeente Tilburg’

Komst van zonnepark Riel onzeker na fout bij de gemeente Goirle

12:15 RIEL/GOIRLE - Het zonnepark in Riel moet wellicht de ijskast in. Door een procedurefout van de gemeente Goirle is er niet acht, maar nog maar vijf hectare beschikbaar voor het plan bij de waterzuivering vlakbij het Zandeind. ,,De vraag is of we nog een rendabel businesscase kunnen maken", zegt Rob de Bruijn, voorzitter van Duurzaam Riel Goirle.