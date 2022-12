NedTrain legt schuld opnieuw bij gemeente Tilburg tijdens chroom-6-proces

Schaatsen op natuurijs: de ijsclub in Moergestel wordt al platgebeld maar het wordt kielekiele

MOERGESTEL - Er zit een laagje ijs op de buitenbaan bij De Scheerman in Moergestel. Maar veel is het niet. Of er geschaatst kan worden, later deze week? ,,Het wordt spannend. Er zit niets ander op dan elke dag meten.”

