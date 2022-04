‘Namen en nummers’ laat Tilburgse Joden die in de oorlog zijn vermoord weer thuis komen

Tilburger bewijst eer aan Joods gezin, dat het huis kwijtraak­te waar zijn familie in trok

TILBURG - ,,Vernederd, ontmenst, als vee vervoerd, vergast, vermoord.” Dat wrede lot trof een Joodse vader, moeder en zoon uit de St. Josephstraat in Tilburg. Bijna tachtig jaar later wil Maarten Vugs hen eer bewijzen. Want zijn familie was het, die destijds vanuit Haaren het door het gezin Gersons achtergelaten huis innam. Niet van harte, maar door de nood gedwongen.

29 augustus