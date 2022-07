Na een lange voorbereiding is het zover: nieuw gezondheidscentrum verrijst aan Tilburgse Conservatoriumlaan

COLUMN Voor geslaagde pleinen kan NRC gerust Tilburg overslaan

Tuurlijk. Dacht ik gisteren. Daar gaan we weer. Pleinen. Een te vaak terugkerend Tilburgs trauma. NRC maakt een zomerserie over pleinen, zag ik op Twitter, ze vroegen naar ons favoriete exemplaar en een van de eerste reacties die ik las was: ‘Bidden dat NRC niet naar het Pieter Vreedeplein komt.’

