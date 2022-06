Na de deelscooter maakt ook de elektrische deelfiets zijn entree in Tilburg: voorlopig maximaal 250 stuks

Verdriet bij NS in Ber­kel-En­schot na verkeerson­ge­luk waarbij Gerard uit Tilburg omkwam, ‘het hakt er hier behoorlijk in’

BERKEL-ENSCHOT - Het nieuws dat de 66-jarige Gerard uit Tilburg maandagnacht is omgekomen bij een tragisch ongeluk op de Besterdring, is als een bom ingeslagen bij NS in Berkel-Enschot. Het slachtoffer was tot juni vorig jaar werkzaam bij het Componentenbedrijf aan de Nieuwe Atelierstraat. ,,Hij was een keigoeie vent", zegt zijn oud-manager Luc Schepers van NS.

1 juni