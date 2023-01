Na Brabant volgt ook het Rijk: 15 procent biologische landbouw in 2030, hulp voor overstappende boeren

Hulpver­leen­ster vreesde te worden opgehangen, verdachte noemt zichzelf ‘ziek’

BREDA – Een hulpverleenster was bang om met haar eigen vest gewurgd en opgehangen te worden. Andere zorgmedewerkers van de GGz in Tilburg en Breda kregen te maken met mishandelingen en doodsbedreigingen. ,,Ik was ziek”, zegt de verdachte, een 47-jarige Tilburger.

16 januari