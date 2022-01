Na beschuldiging van ‘hoererij’ wordt Jim Winter uitgesloten als jehova en ziet hij geen familie meer

Jongen (11) heeft brandplek­ken in gezicht na mishande­ling met knalvuur­werk in Rijen

RIJEN - Een elfjarige jongen is maandagmiddag mishandeld met knalvuurwerk in Rijen. Aan de mishandeling op het Mathilde Wibautplein hield het slachtoffer onder meer brandplekken in zijn gezicht en schroeiplekken op zijn jas over.

30 december