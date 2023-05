Na 25 jaar gedogen parkeerverbod bij eigen garage: ‘We moeten modeltrein opruimen en klussen kan ook niet meer’

Padel ook in Moergestel ‘booming’: van nul naar acht padelbanen in een paar maanden

MOERGESTEL - Zo heb je er geen, enkele maanden later acht. In Moergestel is de populaire balsport padel aan een opmars bezig. Bij sportschool Il Cuore worden in juni vier binnenbanen geopend, bij tennisvereniging MTV Stokeind worden in het najaar vier buitenbanen in gebruik genomen.