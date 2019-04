Muziekwereld geschokt: Tilburgse blackmetalicoon (42) overlijdt in weekend van 'zijn' festival

Wat is Roadburn?

Onder leiding van Walter Hoeijmakers (53) is Roadburn uitgegroeid tot een toonaangevend festival in Europa op het gebied van ‘Heavy music’ dat onlosmakelijk is verbonden met Tilburg. Het is innovatief, inspirerend en een boegbeeld voor de scene. Jaarlijks vindt dit vierdaagse festival in april plaats in Poppodium 013. Dagelijks trekt het festival 4.000 bezoekers. Driekwart daarvan komt uit het buitenland.