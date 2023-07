Muziekfreaks zijn bezeten van de middeleeuwen: ‘Heel wat anders dan een boek over die tijd lezen’

Voor de rechter Quadrijder weigert in zijn tasje te laten kijken en rijdt met agente op zijn quad weg: 80 uur taakstraf

TILBURG/BREDA - Waarom wilden ze in zijn tasje kijken? Hij had zojuist netjes meegewerkt aan een verkeerscontrole van twee agenten in Tilburg. De verdachte vindt het nergens voor nodig en vertrekt op zijn quad. Dat een van de agenten van de quad valt, dat komt omdat ze aan hem trokken, vertelt de 24-jarige tegen de politierechter. ,,Er zat niks in dat tasje, maar ik had daar geen zin in.”